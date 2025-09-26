  1. Ekonomim
ŞOK 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 27-30 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Eylül 2025 indirimleri...

ŞOK 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

GOKIDY SEVİMLİ KULE

Fiyat: 100 TL

PAMUKLU 3'LÜ HAVLU BEBEK ÇORAP

Fiyat: 100 TL

ŞOK 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
 

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED GECE 30'LU

Fiyat: 95 TL

ÜLKER PROBIS 448 G

Fiyat: 80 TL

HARIBO KEYİF PAKETİ 357 G

Fiyat: 75 TL

LIPTON ICE TEA ÇEŞİTLERİ 4X1 L 

Fiyat: 135 TL

ŞOK 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

COLOMBIA ARCADIA II MONT KADIN

Fiyat: 2,999 TL

COLOMBIA GLENNAKER LAKE II YAĞMURLUK ERKEK

Fiyat: 2,999 TL

