  4. ŞOK, 27 Ağustos-2 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a hangi ürünler geliyor?

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 27 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 27 Ağustos-2 Eylül aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 27 Ağustos-2 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu…

MİS TEREYAĞ 250 G

Fiyat: 89,90 TL

ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 G

Fiyat: 125 TL

SOLO BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI 12’Lİ

Fiyat: 69,90 TL

BİNGO YUMUŞATICI LOVELY 5 L

Fiyat: 139 TL

ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SUPERFRESH TON BALIĞI 2X140 G

Fiyat: 120 TL

ÜLKER HALLEY KLASİK 2’Lİ DEV PAKET

Fiyat: 110 TL

COLA TURKA 6X200 ML

Fiyat: 80 TL

NESCAFE 3’Ü 1 ARADA 25’Lİ (SÜTLÜ KÖPÜKLÜ), NESCAFE 2’Sİ 1 ARADA 25’Lİ (ORIJINAL)

Fiyat: 100 TL

BİNGO SIVI DETERJAN (AMBER ÇİÇEĞİ/BEYAZ SABUNLU) 2600 ML

Fiyat: 160 TL

BEBELAND BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 49 TL

BABY TURCA BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 329 TL

