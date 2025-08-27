ŞOK, 27 Ağustos-2 Eylül 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a hangi ürünler geliyor?
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 27 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 27 Ağustos-2 Eylül aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 27 Ağustos-2 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu…
SOLO BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI 12’Lİ
Fiyat: 69,90 TL
BİNGO YUMUŞATICI LOVELY 5 L
Fiyat: 139 TL
ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SUPERFRESH TON BALIĞI 2X140 G
Fiyat: 120 TL
ÜLKER HALLEY KLASİK 2’Lİ DEV PAKET
Fiyat: 110 TL
COLA TURKA 6X200 ML
Fiyat: 80 TL
NESCAFE 3’Ü 1 ARADA 25’Lİ (SÜTLÜ KÖPÜKLÜ), NESCAFE 2’Sİ 1 ARADA 25’Lİ (ORIJINAL)
Fiyat: 100 TL
BİNGO SIVI DETERJAN (AMBER ÇİÇEĞİ/BEYAZ SABUNLU) 2600 ML
Fiyat: 160 TL
