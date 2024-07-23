ŞOK 27 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 27 Temmuz aktüel ürünler!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 27 Temmuz cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 27 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 27 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 27 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL
Fenoti 42 Full HD Android Smart LED TV 6.999 TL
Kitap Çeşitleri 39,95 TL
Yelpaze Köpük 49,95 TL
Blok Kaktüs 99,95 TL
Büyük Teker Araba 79,95 TL
Mini Araçlar 4'lü Set 79,95 TL
Lüks Matara 149 TL
Pipetle Matara Asorti 129 TL
Sinbo Elektrikli Süpürge 1.899 TL
Elvan Kare Kaktüs Saksı 7.95 TL
Elvan Kaktüs Saksı 7,95 TL
Akasya Saksı 39,95 TL
Orkide Saksı 79,95 TL
Çiçek Toprağa 20 TL
Ülker Halley Mini 24'lü 46 TL
Haribo Mega Mix 49 TL
Selpak Ekstra Havlu 8'li Yağ Emici 79 TL
Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 35 TL
Kellogs Granola 50 TL