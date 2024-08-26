ŞOK 28 Ağustos 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 28 Ağustos aktüel ürünler!
ŞOK market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 28 Ağustos çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 28 Ağustos ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 28 Ağustos ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 28 Ağustos ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 28 Ağustos ŞOK market indirimleri...
Elidor Saç Kremi Şampuan Çeşitleri 79 TL
Saç Spreyi 49,90 TL
Kotex İnce Günlük Pet Parfümsüz 29,90 TL
Platinum Kadın Tıraş Bıçağı 69 TL
Garnier Kadın Deodorant 99 TL
Garnier Erkek / Kadın Rollon Deodorant Çeşitleri 89 TL
Çiçekli Mandal Toka 34,90 TL
Sleepy Ekstra İkili Fırsat Paketi 229 TL
Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 42,50 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 74 TL
Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 329 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 399 TL
Peros Sıvı Bakım Deterjanı 95 TL
Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 109 TL
25 TL Ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli;
Pınar %1 Yağlı Yoğurt Süt 4x1 L 105 TL
Kocatepe Türk Kahvesi 100 g 30 TL
Red Bull 4x250 ml 105 TL
Dove Sıvı Sabun 450 ml 60 TL
Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 12'li 75 TL
Biz Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 G 119,90 TL
Miss Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 59,90 TL
Miss Bardak Ayran Tam Yağlı 6,50 TL
Bal Petek Süzme Çiçek Balı 99 TL
Bizim Vatan Garnitür Konservesi 19,90 TL
Eti Hoşbeş Bitter Çikolatalı / Hindistan Cevizli 25,75 TL
Ülker Halley 8'li 37,50 TL
Ülker Halley Mini 20'li Poşet 44,50 TL
Süper Fresh Refika Pizzası King Ekstra 99 TL
Lipton Ice Tea Şeftali Limon 17,50 TL
Kaprisan 9 TL
Cola Turka 42,50 TL
Amigo Kızarmış Yer Fıstığı 22,90 TL
Simfer 102 Ekran 40" Uydu Alıcı Led Full HD Televizyonu 6.399 TL
Simfer 127 Ekran 50" Webos 4K UHD Smart Televizyon 11.599 TL
Samsung Duvar Tipi Klima 32.99 TL
Simfer Mekanik Mikrodalga Fırın 2.099 TL
Simfer 140 Ekran 55" Webos 4K UHD Smart Televizyon 14.499 TL
Simfer Beyaz 70 Lt Midi Fırın 3.99 TL
Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 11.299 TL
Simfer Mini Buzdolabı 6.499 TL
Simfer Çift Kapılı Buzdolabı 10.299 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 1.799 TL
İki Kapılı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Ahşap Desen 1.829 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılı Ahşap Desen 1.349 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Ahşap Desen 1.599 TL
Açılabilir Barok Renkli Mutfak Masası Yemek Masası 2.499 TL
Beyaz Mutfak Masası/ Yemek Masası/ Çalışma Masası/ Bilgisayar Masası 1.399 TL
10 Gözlü Kitaplık 839 TL
Aynalı Banyo Dolabı 849 TL