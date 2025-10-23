ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor
ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...
KİWİ ÇOCUK DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 349 TL
KİWİ DÖNER BAŞLIKLI DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 349 TL
KRİSTAL KAPAKLI YUVARLAK TENCERE
Fiyat: 79 TL
ÇEREZLİK SUNUM SETİ 6 PARÇA
Fiyat: 129 TL
KADIN TERLİK
Fiyat: 189 TL
MASA ÖRTÜSÜ
Fiyat: 199 TL
KLİMALI YASTIK
Fiyat: 229 TL
SİLİKON MICRO YASTIK
Fiyat: 109 TL
