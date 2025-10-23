  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor

ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor

ŞOK market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 22-28 Ekim 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor - Sayfa 1

KİWİ ÇOCUK DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 349 TL

KİWİ DÖNER BAŞLIKLI DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 349 TL

1 | 9
ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor - Sayfa 2

KRİSTAL KAPAKLI YUVARLAK TENCERE

Fiyat: 79 TL

ÇEREZLİK SUNUM SETİ 6 PARÇA

Fiyat: 129 TL

2 | 9
ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor - Sayfa 3

KADIN TERLİK

Fiyat: 189 TL

MASA ÖRTÜSÜ

Fiyat: 199 TL

3 | 9
ŞOK 28 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a UGG Bot ve Terlik geliyor - Sayfa 4

KLİMALI YASTIK

Fiyat: 229 TL

SİLİKON MICRO YASTIK

Fiyat: 109 TL

4 | 9