  4. ŞOK 29 Ekim-4 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Ekranlı IP Kamera geliyor

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 29 Ekim-4 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 29 Ekim-4 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

LİSANSLI BESLENMELİ ART İLKOKUL ÇANTASI

Fiyat: 499 TL

LAPTOP ÇANTASI

Fiyat: 299 TL

KİWİ BABY EKRANLI IP KAMERA

Fiyat: 799 TL

KİWİ BABY ÇİFTLİ OTOMATİK GÖĞÜS POMPASI

Fiyat: 799 TL

SLAZENGER MASAJ TABANCASI

Fiyat: 749 TL

SLAZENGER PİLATES EGZERSİZ SETİ

Fiyat: 149 TL

MİS TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 149 TL

MİS TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 750 G

Fiyat: 129 TL

