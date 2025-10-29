  1. Ekonomim
  4. ŞOK 29 Ekim-4 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Koşu Bandı geliyor

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 29 Ekim-4 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 29 Ekim-4 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ÇİFT TARAFLI AYAKLI YAZI TAHTASI

Fiyat: 499 TL

EVEREST DİJİTAL YAZI TAHTASI

Fiyat: 100 TL

1 | 9
DİNARSU KARANLIKTA PARLAYAN BEBEK BATTANİYESİ

Fiyat: 249 TL

DİNARSU KARANLIKTA PARLAYAN ÇOCUK HALISI

Fiyat: 249 TL

2 | 9
SLAZENGER EGZERSİZ MİNDERİ

Fiyat: 349 TL

SLAZENGER KARIN KASI ALETİ

Fiyat: 249 TL

3 | 9
DEREN RİZE ÇAY 1 KG

Fiyat: 159 TL

MİS PASTÖRİZE SÜT 1 L

Fiyat: 39,90 TL

4 | 9