ŞOK 29 Haziran 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 29 Haziran aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 29 Haziran cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 29 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 29 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 29 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL ve Pilsan Power Traktör Pedallı 1.299 TL
6'lı Rio Ayaklı Su Bardağı 169 TL,
Rölyefli Oval Tabak 19,95 TL,
Kupa Bardak 19,95 TL,
İp Askılı Şortlu Takım 119 TL,
Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL,
Rölyefli Cam Tabak 19,95 TL,
Mega Tüy Toplayıcı 99,95 TL,
Bulaşık Matik +1 Yedek 79,95 TL,
Ne Alırsan 29,95 TL
25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;
Orkid Platinum Gece 69 TL,
100 gram Nescafe Taster's Choice 59 TL,
278 gram Ülker Çikolatalı Pasta Tadında 69 TL,
75 ml Colgate Visible White Diş Macunu 60 TL
Colgate Superclean 3’lü Diş Fırçası 55 TL