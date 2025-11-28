  1. Ekonomim
ŞOK 29 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu

MATCHBOX TEKLİ ARABA

Fiyat: 100 TL

BARBIE BALERİN BEBEK 30 CM

Fiyat: 299 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

ÜLKER ÇOKOPRENS 480 G

Fiyat: 65 TL

TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G

Fiyat: 190 TL

SOFIA ŞAKAYIK&GÜL KOKULU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 12’Lİ

Fiyat: 90 TL

CLEAR 3 IN 1 ŞAMPUAN&DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 330 ML

Fiyat: 110 TL

BLADE/EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 110 TL

ESSE EMAYE TENCERE

Fiyat: 399 TL

SOS TAVASI

Fiyat: 100 TL

ALTUS GRİ/BEYAZ OCAKLI FIRIN

Fiyat: 15,799 TL

SAMSUNG 10 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 25,999 TL

