ŞOK 29 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
ÜLKER ÇOKOPRENS 480 G
Fiyat: 65 TL
TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G
Fiyat: 190 TL
SOFIA ŞAKAYIK&GÜL KOKULU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 12’Lİ
Fiyat: 90 TL
CLEAR 3 IN 1 ŞAMPUAN&DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 330 ML
Fiyat: 110 TL
BLADE/EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML
Fiyat: 110 TL
ALTUS GRİ/BEYAZ OCAKLI FIRIN
Fiyat: 15,799 TL
SAMSUNG 10 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 25,999 TL
