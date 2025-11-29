ŞOK 29 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Sıcak Soğuk Su Sebili geliyor!

  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 29 Kasım-02 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu

ZEKA KÜPÜ

Fiyat: 59,95 TL

OYUNCAK POLİS/İTFAİYE MERKEZİ

Fiyat: 299 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

ÜLKER ÇOKOPRENS 480 G

Fiyat: 65 TL

TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G

Fiyat: 190 TL

SOFIA ŞAKAYIK&GÜL KOKULU TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 12’Lİ

Fiyat: 90 TL

CLEAR 3 IN 1 ŞAMPUAN&DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 330 ML

Fiyat: 110 TL

BLADE/EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 110 TL

PAŞABAHÇE 2’Lİ ÇİFT CİDARLI BARDAK

Fiyat: 100 TL

PAŞABAHÇE BOROSİLİKAT KUPA

Fiyat: 50 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

ALTUS SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

Fiyat: 5,499 TL

SAMSUNG 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,449 TL

