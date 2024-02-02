ŞOK 3 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK markette beyaz eşyadan, oyuncaklara, banyo dolabından, televizyona, kıyma makinesinden, tost makinesine, onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 3 Şubat 2024 ŞOK market cumartesi indirimleri...
Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL
210 cc Sprey Yağdanlık 59,95 TL
Airfryer Izgara Teli 159 TL
50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL
Petcom Şarjörlü Rende 119 TL
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL
420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL
2'li Evoks Makarna Seti 52,95 TL
170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL
4'lü Kül Tablası 49,95 TL
Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL
Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL
Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL
Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL,
Silikon Maşa 24,95 TL
3'lü Servis Seti 14,95 TL
Barbie Mini Karakterler 29,95 TL
30 cm Kariyer veya Balerin Bebek 129 TL
Çanta 14,95 TL
Fırın 14,95 TL
Çamaşır Makinesi 14,95 TL
Çizim Seti 49,95 TL
Valiz 24,95 TL
Lisanslı Lolipop Süpriz Yumurta 49,95 TL
Lisanslı Dev Sürpriz Yumurta 69,95 TL
Manyetik Figur Oyun Seti 34,95 TL
My Little Pony Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL
Mini Dunya Sihri Serileri 129 TL
Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 299 TL
Nerf Elite 2.0 Tetrat 299 TL
Spiderman Hareketli Figür 24 cm 279 TL
Akrilik Kare Duş Teknesi 2.799 TL
Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval 3.229 TL
Ayza Siyah Parlak/Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL
Akrilik Oval Duş Teknesi 2.799 TL
Duru Banyo Dolabı 5.499 TL
Fokus Banyo Dolabı 5.499 TL
Duru Banyo Boy Dolabı 2.899 TL
Fokus Banyo Boy Dolabı 2.899 TL
Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.149 TL
Hoover H3W 2102DE/1-17 10 kg Çamaşır Makinesi 11.799 TL
Hoover HWP 49AMBCR/1-5 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Awox Orion Rose Gold Tost Makinesi 639 TL
Philips Daily Collection HR260200 Smoothie Blender 1.599 TL
Awox PE320 Kıyma Makinesi 1.349 TL
Leggno GR101PRO Gourment Pro 1800 W Sandviç ve Tost Makinesi 1.899 TL
Awox Demplus İndigo Mavi Çay Makinesi 799 TL
Awox Steamplus Ütü 629 TL
Hoover HLE H9A2TE-17 9 kg Çamaşır Makinesi 15.499 TL
Sunny SN50fMN252-0276 Uhd 50'' Webos Dualled Tv 10.999 TL
Dolce Vita BT-8000 Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL