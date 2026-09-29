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  4. ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM)

ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM)

Şok, 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün listesini duyurdu. Haftanın öne çıkan fırsatlarında teknoloji tutkunları için televizyon, kişisel bakımına önem verenler için ise saç düzleştirici yer alıyor. Ev yaşamını kolaylaştıracak kişisel blender, pratik mutfak ürünleri, düzenleyici organizerler ve ev tekstili de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Temel ihtiyaç maddelerinden deterjan çeşitleri ve bebek maması ise bu dönemin en çok rağbet görecek avantajlı ürünlerini oluşturuyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu büyük fırsatları sakın kaçırmayın.

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ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM) - Sayfa 1

SKYTECH 50" 126 EKRAN 4K QLED WHALE TV

Fiyat: 16,999 TL

TORİMA LED SENSÖRLÜ GECE LAMBASI

Fiyat: 349 TL

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ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM) - Sayfa 2

DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK YATAK ÖRTÜSÜ SETİ

Fiyat: 1,799 TL

DİNARSU TEK KİŞİLİK SOFT PAMUKLU BATTANİYE

Fiyat: 399 TL

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ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM) - Sayfa 3

MEGA KUTULU HURÇ

Fiyat: 199 TL

BASKILI MAXI HURÇ

Fiyat: 100 TL

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ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM) - Sayfa 4

ÇİĞ KÖFTE TEPSİSİ

Fiyat: 250 TL

CAM KASE 20 CM

Fiyat: 175 TL

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