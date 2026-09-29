ŞOK 30 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER: ŞOK'A BU ÇARŞAMBA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM)
Şok, 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün listesini duyurdu. Haftanın öne çıkan fırsatlarında teknoloji tutkunları için televizyon, kişisel bakımına önem verenler için ise saç düzleştirici yer alıyor. Ev yaşamını kolaylaştıracak kişisel blender, pratik mutfak ürünleri, düzenleyici organizerler ve ev tekstili de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Temel ihtiyaç maddelerinden deterjan çeşitleri ve bebek maması ise bu dönemin en çok rağbet görecek avantajlı ürünlerini oluşturuyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu büyük fırsatları sakın kaçırmayın.
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Fiyat: 16,999 TL
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Fiyat: 349 TL
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Fiyat: 1,799 TL
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Fiyat: 399 TL
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