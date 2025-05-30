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BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı

BİM'de indirimler sürüyor. ŞOK’ta 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında BİM'e hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı - Sayfa 1

KUŞBAŞI ETTE YÜZDE 14, KIYMADA YÜZDE 15 İNDİRİM 

EMİN KUŞBAŞI DANA ET 400 GR

Fiyat: 209 TL

EMİN DANA KIYMA %20 YAĞLI 400 GR

Fiyat: 199 TL

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BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı - Sayfa 2

SALKIM DOMATES KG

Fiyat: 35 TL

SALATALIK KG

Fiyat: 29 TL

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BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı - Sayfa 3

DOMATES SALÇASI 830 GR

Fiyat: 32,50 TL

SOLE AYÇİÇEK YAĞI 2 LT

Fiyat: 139 TL

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BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı - Sayfa 4

KARAYEL KOLONYA 1 LT

Fiyat: 84,50 TL

COLGATE DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 55,50 TL

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