BİM 30 Mayıs-3 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çaykur çayda yüzde 15 indirim fırsatı
BİM'de indirimler sürüyor. ŞOK’ta 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında BİM'e hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
KUŞBAŞI ETTE YÜZDE 14, KIYMADA YÜZDE 15 İNDİRİM
EMİN KUŞBAŞI DANA ET 400 GR
Fiyat: 209 TL
EMİN DANA KIYMA %20 YAĞLI 400 GR
Fiyat: 199 TL
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