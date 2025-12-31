  1. Ekonomim
  4. ŞOK 31 Aralık 2025- 06 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Arzum Ütü geliyor!

MİS TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1 KG

Fiyat: 179 TL

DEREN TİRYAKİ ÇAY 1 KG

Fiyat: 159 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER ALPELLA 3GEN GOFRET SÜTLÜ 12’Lİ

Fiyat: 99 TL

NESCAFE MATİNAL CAM KAVANOZ 100 G

Fiyat: 89 TL

ÇAMLICA GAZOZ/PORTAKAL 4X1 L

Fiyat: 110 TL

PINAR LABNE 3X180 G

Fiyat: 145 TL

BİNGO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU MEDİUM 96’LI

Fiyat: 59 TL

ETİ CİN ÇİLEKLİ 325 G

Fiyat: 49,90 TL

ETİ BURÇAK LİMONLU KREMALI BİSKÜVİ 400 G

Fiyat: 64,90 TL

PAŞABAHÇE FIRIN TEPSİSİ 3200 CC

Fiyat: 249 TL

PAŞABAHÇE DANTEL ÇAY TAKIMI 6’LI

Fiyat: 249 TL

