ŞOK 4 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 4 Mayıs cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL
2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.749 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL
Aynalı Banyo Dolabı 849 TL
10 Gözlü Kitaplık 829 TL
2 Kapaklı Ayakkabılı 1.269 TL
Akrobat Plus Masa 2.299 TL
Edge Masa 1.099 TL
16 Jant Çocuk Bisikleti Mavi Pembe 2.499 TL
Asker Ve Uçak Seti 149 TL
Yarış Arabası Okul Otobüsü Bloklar Serisi 79,95 TL
Kavram Kavramları Öğreniyorum Kitap Çeşitleri 34,90 TL
Tır Ve Araç Seti 249 TL Melisa Büyük Boy Park Seti 249 TL
Metal Çek Bırak Araba Seri 99.195 TL
Jüt Organizer Kapaklı Kutu 199 TL
Jüt Organizer Kutu 159 TL
Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 159 TL
Baskılı Mega Hurç Kuplu 49,95 TL
Baskılı Maksi Hurç Kuplu 44,95 TL
Baskılı Mıydı Hurç Kuplu 39,95 TL
Mega Kutulu Hurç 89,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL
Baskılı Baza Altı Hurç Mega 59,95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 64,95 TL
Çok Amaçlı Dolap 5 Rafla Altı Bölmeli 999 TL
Zigon Sehpa Mermer Desenli Metal Ayaklı Üçlü 349 TL
Kovalı Midi Bloklar 179 TL
4'lü Oyun Hamuru 49,95 TL
Aksesuarlı Bebek Seti 119 TL
Samsung Premium Plus Klima 39.999 TL
Tcl Elite Klima Siyah 32.999 TL
Samsung Klima 20.999 TL
Tcl Elite Klima Siyah 39.999 TL
Tcl 4K Ultra HD 50 127 Ekran Google LED TV 17.999 TL
Samsung No Frost Buzdolabı 18.999 TL
Altus 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL
Redmi 128 Gb 8 GB Siyah Mavi Gümüş 7.399 TL
Karcher Buharlı Temizleyici 26.999 TL
Karcher Temizlik Makinesi 3.799 TL