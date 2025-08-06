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Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor - Sayfa 1

ALPİNA ANKASTRE SET (DAVLUMBAZ-OCAK-FIRIN)

Fiyat: 6,799 TL

 SİMFER MİNİ FIRIN

Fiyat: 1,999 TL

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Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor - Sayfa 2

JAKARLI PLAJ HAVLUSU

Fiyat: 129 TL

 PLAJ HASIRI

Fiyat: 100 TL

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Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor - Sayfa 3

MİS TAM YAĞLI YOĞURT 1500 G

Fiyat: 58 TL

PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 159 TL

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Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor - Sayfa 4

BİNGO PREMIUM TOZ DETERJAN RENKLİLER/BEYAZLAR 8 KG

Fiyat: 319 TL

 PRİL KLASİK LİMON 4 KG

Fiyat: 159 TL

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