Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor
Şok 6-12 Ağustos Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Ankastre Set geliyor
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
ALPİNA ANKASTRE SET (DAVLUMBAZ-OCAK-FIRIN)
Fiyat: 6,799 TL
SİMFER MİNİ FIRIN
Fiyat: 1,999 TL
1 | 6
JAKARLI PLAJ HAVLUSU
Fiyat: 129 TL
PLAJ HASIRI
Fiyat: 100 TL
2 | 6
MİS TAM YAĞLI YOĞURT 1500 G
Fiyat: 58 TL
PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG
Fiyat: 159 TL
3 | 6
BİNGO PREMIUM TOZ DETERJAN RENKLİLER/BEYAZLAR 8 KG
Fiyat: 319 TL
PRİL KLASİK LİMON 4 KG
Fiyat: 159 TL
4 | 6
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.