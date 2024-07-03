ŞOK 6 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 6 Temmuz aktüel ürünler
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 6 Temmuz cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 6 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 6 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 6 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL
Şarjlı El Fanı 199 TL
Arzum Stayfit Yağ Ve Su Ölçer Dijital Baskül 399 TL
Jakarlı Banyo Havlusu 199 TL
Jakarlı El Havlusu 34,95 TL
Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL
Banyo Paspası 69,95 TL
Ahşap Ayna 99,95 TL
Ahşap Kutu Marin 129 TL
Kadın Şortlu Takım 199 TL
Kadın Şort Trinkle Kumaş 89,95 TL
Kadın İkili Bato Ribanalı Silip 69,95 TL
Kadın İkili Ribanalı Silip 59,95 TL
Erkek İkili Snicker Çorap 29,95 TL
Kadın Terlik Kot Örgü 99.95 TL
Kadın Tek Bant Terlik Yüksek Taban 129 TL
Kadın Terlik Aksesuarlı 179 TL
Renkli Mum 59,95 TL
Kokusuz Metal Küllük 29,95 TL
Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL
Ahşap Askılık Marin 149 TL
Blok Çiçekler 119 TL
Sörfçü Kız Sesi 99,95 TL
Hayvanlı Sök Tak Traktör Biçerdöver 249 TL
Su Tabancası 79,95 TL
Kitap Çeşitleri 79,95 TL
Büyük Teker Dino Araba 59,95 TL
Deniz Hayvanları 14,95 TL
Clear Şampuan Çeşitleri 80 TL
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 85 TL
Ülker Cafe Crown 3'ü Bir Arada Bidon 115 TL
Clear Motion Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 49 TL
Palmiye Duş Jeli Çeşitleri 75 TL