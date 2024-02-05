ŞOK 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markette çarşamba hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK market indirimlerine devam ediyor. 7 Şubat ŞOK markette pijama takımından, sıcak su torbasına, peynirden, temizlik malzemesine, bebek bezinden, sevgililer günü çiçeğine, ayakkabısında, saç ürünlerine onlarca ürün çarşamba gününden itibaren raflarda yerlerini alıyor. 7 Şubatta ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? İşte 7 Şubat 2024 ŞOK market indirimleri...
1750 gr İçim Az Yağlı Yoğurt 49.90 TL
2.5 kg Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 83 TL
250 g Aytaç Dana Sucuk Gurme 184 TL
Tursil&Alo&Omo Markalı Toz Deterjanlarda %20 İndirim
Molfix Süper Avantajlı Paket 219 TL
2600 ml Fairy Bulaşık Deterjanı 139 TL
2.5 L Bingo Yüzey Temizleyici 52 TL
ESSE Çaymatik Çay Makinesi 799 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
6'lı LAV Çay Bardağı 119 TL
3'lü LAV Su Bardağı 89,95 TL
LAV Uzun Meşrubat Bardağı 34,95 TL
1200 cc LAV Sürahi 79,95 TL
Şekilli Peçetelik 69,95 TL
3 Boy Nar 129 TL
26 cm Dik Kenarlı Tabak 69,95 TL
16 cm Dik Kenarlı Tabak 39,95 TL
Salata Kasesi 28 cm 69,95 TL
Bacalı Kek Kalıbı 129 TL
Bravo / Güneş Turta Kalıbı 89,95 TL
Baton Büyük Boy Kek Kalıbı 109 TL
Dekoratif Ahşap Çerçeve 99,95 TL
Dekoratif Ahşap Kalp Anı Kutusu 129 TL
Dekoratif Ahşap Takı Aksesuar Standı 109 TL
500 cc Su Bardağı 39,95 TL
Parıltı 3 Bölmeli Çerezlik 49,95 TL
Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 39,95 TL
Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL
Ekose Masa Örtüsü 49,95 TL
4'lü Petrix Tealight Mum 49,95 TL
3'lü Petrix RGB Led Mum 379 TL
4'lü Kapsül Mum 59,90 TL
10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL
Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL
50'li Tealight 69,90 TL
Bardak Mum 49,90 TL
Orbus 20 Led Dekoratif Bakır Top 119 TL
2'li Küçük Elips Mumluk 44,90 TL
Metalik Top Mum 39,90 TL
Tekli Şamdan 44,90 TL
2'li Metalik Şamdan Mum 39,90 TL
Braun Satin Hair 1 Powerperfection Hd180 Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Braun Erkek Bakım Kiti 929 TL
Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL
Philips Tıraş Makinesi 1.499 TL
Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL
Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL
Chantale Dantelli Bralet 115 TL
Penti Termal Tayt 129 TL
Chantale Erkek Boxer 59,95 TL
Kadın Gondol Terlik 99,95 TL
Kürklü Ev Botu 119 TL
2'li Kadın Desenli Slip 49,95 TL
3'lü Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 39,95 TL
2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL
Zincir Askılı Omuz Çantası 139 TL
Zincir Askılı Telefonluk 129 TL
Cüzdan 79,95 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL
Pastel Renk Sıcak Su Torbası 39,95 TL
Mon Amour Metallic Oje Çeşitleri 25.50 TL
Neutrogena Bakım Kremi 55.20 TL
Yumak Makyaj Temizleme Mendili 11.95 TL
Sevgililer Günü Çiçek Arajmanı 139.90 TL
Palette Saç Boyası Çeşitleri 74.50 TL
Saç Boyama Seti 18.90 TL
Kadın 2'li Kelebek Toka 35.90 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 66.90 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi Belirgin Bukleler 70,90 TL
Makyaj Çantası 59,90 TL
Peluş Taç Çeşitleri 39,50 TL