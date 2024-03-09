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ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?

ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market mart indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, dolaba, fritözden, ısıtıcıya, barbekü ızgaradan, oyuncaklara onlarca ürün bugün raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL

Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL 

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL 

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL 

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL 

Sinbo Barbekü Izgara 599 TL

6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL 

6'lı İnce Pil 99,95 TL 

3'lü 2032 Lityum Düğme Pil 79,95 TL

Gokidy Mini Dozer 49,95 TL 

Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL 

Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL 

Çek Bırak Araba 49,95 TL 

Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL 

Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL 

Oyuncak Puset 149 TL 

Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL 

Altını IslatanBebiş Bebek 179 TL 

Oyuncak Dinazor 119 TL 

Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşileri 29,95 TL

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ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

Ruby Mutfak 13.999 TL

Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.699 TL

Greena Mutfak 16.999 TL

Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Lava Ocak Modülü 1.699 TL

Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı 3.299 TL

Üst Modül 2.099 TL

Pars Servis Masası/Kahve Köşesi 1.999 TL

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ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL

Omix Mixbot Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL

Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL

WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL

Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

Raks Mika 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL

Raks 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL

Hoover Kurutma Makinesi 9 Kg 16.499 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL

Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL

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