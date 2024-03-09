ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market mart indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, dolaba, fritözden, ısıtıcıya, barbekü ızgaradan, oyuncaklara onlarca ürün bugün raflarda yerlerini aldı. Bugün ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 10.499 TL
Sinbo Fırın Tipi Airfryer 2.999 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL
Sinbo Barbekü Izgara 599 TL
6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL
6'lı İnce Pil 99,95 TL
3'lü 2032 Lityum Düğme Pil 79,95 TL
Gokidy Mini Dozer 49,95 TL
Sürtmeli İtfaiye Araçları 49,95 TL
Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL
Çek Bırak Araba 49,95 TL
Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL
Paket Oyun Hamuru Seti 49,95 TL
Oyuncak Puset 149 TL
Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL
Altını IslatanBebiş Bebek 179 TL
Oyuncak Dinazor 119 TL
Kral Şakir İlk Okuma Kitap Çeşileri 29,95 TL
Ruby Mutfak 13.999 TL
Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 3.699 TL
Greena Mutfak 16.999 TL
Alary Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Lava Ocak Modülü 1.699 TL
Beyaz Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı 3.299 TL
Üst Modül 2.099 TL
Pars Servis Masası/Kahve Köşesi 1.999 TL
Samsung 9 Kg Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL
Omix Mixbot Plus Akıllı Robot Süpürge 5.399 TL
Tefal Easy Fry Grill Deluxe Yağsız Fritöz 5.299 TL
WMF Filtre Kahve Makinesi 3.299 TL
Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL
Raks Mika 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.279 TL
Raks 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL
Hoover Kurutma Makinesi 9 Kg 16.499 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 15.599 TL
Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL