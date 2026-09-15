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  4. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL)

ŞOK’un yeni döneme damga vuracak aktüel listeleriyle, evinizin düzenini ve konforunu sağlayacak pek çok üründe dev kampanya başladı. Günlük hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden ütü masasına, şık banyo setlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek avantajlı olarak satışa sunuluyor. Hem eksiklerini kapatmak hem de tasarruflu adımı atmak isteyen tüketiciler, sabahın ilk saatlerinde şubelere yöneldi. Erken saatte rafları boşaltacak indirimli kampanya bülteninin tüm içeriği ise alışveriş severler arasında büyük bir merak konusu oldu. İşte ŞOK 16-22 Eylül aktüel ürünler detayları…

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 1

SKYTECH 55”/139 EKRAN 4K QLED WHALE TV

Fiyat: 18.999 TL

KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 4.299 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 2

MİNİ ÜTÜ MASASI

Fiyat: 499 TL

METAL 3 KAPAKLI AYAKKABILIK

Fiyat: 1.990 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 3

BY LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ VİZON

Fiyat: 1.399 TL

BY LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ VİZON

Fiyat: 1.099 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 4

ŞOK 13 KASIM’A KADAR GEÇERLİ 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ASPEROX SARI/MAVİ GÜÇ 650 ML

Fiyat: 69 TL

CLEAR MEN ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML

Fiyat: 219 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ PAKET

Fiyat: 79 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 65 TL

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