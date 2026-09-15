ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI! BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU (ŞOK 16-22 EYLÜL)
ŞOK’un yeni döneme damga vuracak aktüel listeleriyle, evinizin düzenini ve konforunu sağlayacak pek çok üründe dev kampanya başladı. Günlük hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinden ütü masasına, şık banyo setlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek avantajlı olarak satışa sunuluyor. Hem eksiklerini kapatmak hem de tasarruflu adımı atmak isteyen tüketiciler, sabahın ilk saatlerinde şubelere yöneldi. Erken saatte rafları boşaltacak indirimli kampanya bülteninin tüm içeriği ise alışveriş severler arasında büyük bir merak konusu oldu. İşte ŞOK 16-22 Eylül aktüel ürünler detayları…
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Fiyat: 18.999 TL
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Fiyat: 4.299 TL
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Fiyat: 1.399 TL
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Fiyat: 1.099 TL
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