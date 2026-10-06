ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM)
ŞOK 7-13 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK raflarında evinizin ve mutfağınızın tüm eksiklerini kapatacak pratik küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Çocukları sevindirecek rengarenk oyuncaklar ve kış aylarına hazırlık için yumuşacık bebek battaniyesi çeşitleri de raflardaki yerini alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek fırsatlar!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
EMSAN MASTER ÇOK AMAÇLI MUTFAK ROBOTU
Fiyat: 2,499 TL
ALTUS AL 606 SG TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE
Fiyat: 3,999 TL
1 | 6
WEE BABY KAPAKLI MAMA TABAĞI
Fiyat: 175 TL
DİNARSU DOKULU WELLSOFT BEBEK BATTANİYESİ
Fiyat: 299 TL
2 | 6
DISNEY PRINCESS PARTİ BEBEKLERİ
Fiyat: 499 TL
HOT WHEELS MONSTER TRUCKS ARABALAR
Fiyat: 100 TL
3 | 6