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  4. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM)

ŞOK 7-13 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK raflarında evinizin ve mutfağınızın tüm eksiklerini kapatacak pratik küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Çocukları sevindirecek rengarenk oyuncaklar ve kış aylarına hazırlık için yumuşacık bebek battaniyesi çeşitleri de raflardaki yerini alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek fırsatlar!

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 1

EMSAN MASTER ÇOK AMAÇLI MUTFAK ROBOTU

Fiyat: 2,499 TL

ALTUS AL 606 SG TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 3,999 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 2

WEE BABY KAPAKLI MAMA TABAĞI

Fiyat: 175 TL

DİNARSU DOKULU WELLSOFT BEBEK BATTANİYESİ

Fiyat: 299 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 3

DISNEY PRINCESS PARTİ BEBEKLERİ

Fiyat: 499 TL

HOT WHEELS MONSTER TRUCKS ARABALAR

Fiyat: 100 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 7-13 EKİM) - Sayfa 4

AHŞAP SALLANAN KUĞU/AT

Fiyat: 3,250 TL

FISHER PRICE THOMAS VE ARKADAŞLARI TREN SETİ

Fiyat: 999 TL

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