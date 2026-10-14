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  4. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM)

ŞOK markette yeni haftanın fırsatları bugün itibarıyla başladı! Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, otomobil ürünlerinden ev tekstiline, mutfak züccaciyesinden giyime ve dikiş makinesine kadar her ihtiyaca yönelik seçenekler yer alıyor. Temel gıdadan deterjana Win kazandıran market ürünlerinin yanı sıra Goodyear kış lastikleri ve teknoloji ürünleri de "İste Gelsin" ile doğrudan kapınıza ulaştırılıyor. İşte kapış kapış giden 14-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğu tam liste fiyatları...

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 1

VIVALDI GRANİT SAHAN&TAVA SETİ 2’Lİ

Fiyat: 1,390 TL

VIVALDI CAM KAPAKLI DERİN TENCERE

Fiyat: 1,190 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 2

POWER TUNING BALIK YÜZGECİ ANTEN

Fiyat: 100 TL

POWER TUNING DİREKSİYON KILIFI

Fiyat: 199 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 3

POWER TUNING OTO KARBON KORUMA BANDI

Fiyat: 125 TL

POWER TUNING KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTİCİ

Fiyat: 75 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 4

KADIN PİJAMA TAKIMI FİYONK AKSESUARLI

Fiyat: 699 TL

TORİMA DİKİŞ MAKİNESİ

Fiyat: 1,299 TL

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