ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR? (ŞOK 14-20 EKİM)
ŞOK markette yeni haftanın fırsatları bugün itibarıyla başladı! Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken katalogda, otomobil ürünlerinden ev tekstiline, mutfak züccaciyesinden giyime ve dikiş makinesine kadar her ihtiyaca yönelik seçenekler yer alıyor. Temel gıdadan deterjana Win kazandıran market ürünlerinin yanı sıra Goodyear kış lastikleri ve teknoloji ürünleri de "İste Gelsin" ile doğrudan kapınıza ulaştırılıyor. İşte kapış kapış giden 14-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğu tam liste fiyatları...
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VIVALDI GRANİT SAHAN&TAVA SETİ 2’Lİ
Fiyat: 1,390 TL
VIVALDI CAM KAPAKLI DERİN TENCERE
Fiyat: 1,190 TL
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POWER TUNING OTO KARBON KORUMA BANDI
Fiyat: 125 TL
POWER TUNING KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTİCİ
Fiyat: 75 TL
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