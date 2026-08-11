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  4. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)

ŞOK 12-18 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çarşamba günü başlayacak ŞOK indirimlerinde; bütçe dostu küçük ev aletleri, şık cam ürünleri, kaliteli giyim ve eğlenceli oyuncaklar geliyor. Ayrıca evinizin ihtiyacı temel gıda ile temizlik ürünleri de büyük fırsatlarla raflarda yerini alacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu haftanın aktüel ürün indirimlerini kaçıran üzülür!

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ARZUM TOST MAKİNESİ

Fiyat: 1,899 TL

EMSAN CAM KETTLE

Fiyat: 899 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 2

PAŞABAHÇE İREM ÇAY BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 125 TL

PAŞABAHÇE FRİGO SAKLAMA KABI

Fiyat: 125 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK POLO YAKA T-SHIRT SLIM FIT

Fiyat: 499 TL

SLAZENGER ERKEK DENİZ ŞORTU DÜZ RENK

Fiyat: 349 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 4

METAL SERBEST TEKER ARABA

Fiyat: 399 TL

YELKENLİ YAZLIK SET

Fiyat: 125 TL

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