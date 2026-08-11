ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)
ŞOK 12-18 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çarşamba günü başlayacak ŞOK indirimlerinde; bütçe dostu küçük ev aletleri, şık cam ürünleri, kaliteli giyim ve eğlenceli oyuncaklar geliyor. Ayrıca evinizin ihtiyacı temel gıda ile temizlik ürünleri de büyük fırsatlarla raflarda yerini alacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu haftanın aktüel ürün indirimlerini kaçıran üzülür!
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ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK POLO YAKA T-SHIRT SLIM FIT
Fiyat: 499 TL
SLAZENGER ERKEK DENİZ ŞORTU DÜZ RENK
Fiyat: 349 TL
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