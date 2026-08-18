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  4. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS)

ŞOK Market, 19-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli dev aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta temizlik reyonunda Bingo 10 kg toz deterjan 449 TL fiyatıyla öne çıkarken, Bingo sıvı çamaşır deterjanı ise 199 TL’den raflardaki yerini alıyor. Kampanyada gıda ürünlerindeki cazip fiyatların yanı sıra, 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlara özel kaçırılmayacak kasa arkası indirimleri de sunuluyor. Fırsatlar ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın!

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

BİNGO MATİK BEYAZLAR&RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 449 TL

BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERLANI BEYAZLAR&RENKLİLER 1755 ML

Fiyat: 199 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER ÇOKOKREM 650 G

Fiyat: 185 TL

COCO COLA/ZERO SUGAR 6X450 ML

Fiyat: 190 TL

CAPPY ŞEFTALİ/KARIŞIK 6X200 ML

Fiyat: 80 TL

ÜLKER COCOSTAR ATIŞTIRMALIK 154 G

Fiyat: 55 TL

REXONA SHOWER FRESH ROLL ON 50 ML/REXONA DEODORANT 150 ML

Fiyat: 129 TL

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

DURU PİLAVLIK BULGUR 1 KG

Fiyat: 49,90 TL

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1000 G

Fiyat: 359 TL

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BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR: FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU! (BİM 25-31 AĞUSTOS)
BİM'DE BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR: FİYATLAR TEK TEK BELLİ OLDU! (BİM 25-31 AĞUSTOS)
A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS)
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BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS)
BİM’DE TEKNOLOJİ RÜZGARI! İŞTE BİM TEKNOLOJİK ÜRÜNLER LİSTESİ! (BİM 19-25 AĞUSTOS)