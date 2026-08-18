ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS)
ŞOK Market, 19-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli dev aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta temizlik reyonunda Bingo 10 kg toz deterjan 449 TL fiyatıyla öne çıkarken, Bingo sıvı çamaşır deterjanı ise 199 TL’den raflardaki yerini alıyor. Kampanyada gıda ürünlerindeki cazip fiyatların yanı sıra, 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlara özel kaçırılmayacak kasa arkası indirimleri de sunuluyor. Fırsatlar ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın!
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BİNGO MATİK BEYAZLAR&RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 449 TL
BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERLANI BEYAZLAR&RENKLİLER 1755 ML
Fiyat: 199 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER ÇOKOKREM 650 G
Fiyat: 185 TL
COCO COLA/ZERO SUGAR 6X450 ML
Fiyat: 190 TL
CAPPY ŞEFTALİ/KARIŞIK 6X200 ML
Fiyat: 80 TL
ÜLKER COCOSTAR ATIŞTIRMALIK 154 G
Fiyat: 55 TL
REXONA SHOWER FRESH ROLL ON 50 ML/REXONA DEODORANT 150 ML
Fiyat: 129 TL
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