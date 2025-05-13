ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-20 Mayıs tarihleri arasında geçerli üçlü valiz seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-20 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-20 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-20 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
LUXIN ÜÇLÜ VALİZ SETİ
Ürün bilgileri
3 kademeli teleskopik özel çekçek
360 derece dönebilen jant kapaklı, sessiz çift tekerlek
90 g dokuma iç astar, kapaklı ve fermuarlı iç cep bölmesi
Eşya sabitleyici plastik kilitli şerit
Lacivert
ABS Orta boy valiz (69c43x28 cm): 679 TL
ABS Kabin boy valiz: (58x38x23 cm): 579 TL
ABS Büyük boy valiz (77x50x32 cm): 769 TL
KOLTUK ÖRTÜSÜ (170X210 CM)
Fiyat:149 TL
YAPIŞKAN BANTLI SİNEKLİK TEK KANAT (75X125 CM,4 METRE)
Fiyat: 50 TL
YAPIŞKAN BANTLI
SİNEKLİK ÇİFT KANAT (130x150 CM, 5 METRE)
Fiyat: 59,95 TL
FAMILIA NATURAL 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 40’LI
Fiyat: 235 TL
MİNTAX YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 4000 ML
Fiyat: 89 TL