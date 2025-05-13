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  4. ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 14-20 Mayıs tarihleri arasında geçerli üçlü valiz seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 14-20 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 14-20 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 14-20 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

LUXIN ÜÇLÜ VALİZ SETİ

 

Ürün bilgileri 

3 kademeli teleskopik özel çekçek

360 derece dönebilen jant kapaklı, sessiz çift tekerlek

90 g dokuma iç astar, kapaklı ve fermuarlı iç cep bölmesi

Eşya sabitleyici plastik kilitli şerit

Lacivert

 ABS Orta boy valiz (69c43x28 cm): 679 TL

ABS Kabin boy valiz: (58x38x23 cm): 579 TL

ABS Büyük boy valiz (77x50x32 cm): 769 TL

KOLTUK ÖRTÜSÜ (170X210 CM)

 Fiyat:149 TL

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ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

YAPIŞKAN BANTLI SİNEKLİK TEK KANAT (75X125 CM,4 METRE)

 

Fiyat: 50 TL

 YAPIŞKAN BANTLI

SİNEKLİK ÇİFT KANAT (130x150 CM, 5 METRE)

 Fiyat: 59,95 TL

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ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

FAMILIA NATURAL 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 40’LI

 

Fiyat: 235 TL

MİNTAX YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 4000 ML

Fiyat: 89 TL

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ŞOK Çarşamba Fırsatları! ŞOK’a Üçlü Valiz Seti geliyor! (ŞOK 14-20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MİS TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 1 KG

 

Fiyat: 139 TL

 MİS TEREYAĞI 500 GRAM

 Fiyat: 165 TL

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