ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL)
ŞOK’un bu hafta yayına giren yeni Cumartesi Fırsatları kataloğunda ezber bozan bir fırsat dalgası başladı! Marketin sunduğu haftalık indirimli ürünlerin yanı sıra, bu dönemin en büyük bombası kesinlikle kasa arkasında patlıyor. 50 TL ve üzeri tutarı geçen tüm tüketiciler, ev ekonomisine dev katkı sağlayacak çok özel avantajlardan yararlanma hakkı kazanıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 26-29 Eylül broşürü…
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5 FONKSİYONLU TURBO PERVANELİ DUŞ BAŞLIĞI SETİ
Fiyat: 299 TL
2 FONKSİYONLU, ÇİFT BAŞLIKLI FONKSİYONEL ESNEK EVYE BORUSU
Fiyat: 450 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BİNGO OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML
Fiyat: 139 TL
DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇEŞİTLERİ 450 ML
Fiyat: 115 TL
SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇİÇEĞİ 3X50
Fiyat: 69 TL
TORKU FREMA KAKAOLU FINDIK KREMA 400 G
Fiyat: 80 TL
ÜLKER HALLEY 2’Lİ DEV PAKET 2X240 G
Fiyat: 139 TL
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