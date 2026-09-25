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  4. ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL)

ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL)

ŞOK’un bu hafta yayına giren yeni Cumartesi Fırsatları kataloğunda ezber bozan bir fırsat dalgası başladı! Marketin sunduğu haftalık indirimli ürünlerin yanı sıra, bu dönemin en büyük bombası kesinlikle kasa arkasında patlıyor. 50 TL ve üzeri tutarı geçen tüm tüketiciler, ev ekonomisine dev katkı sağlayacak çok özel avantajlardan yararlanma hakkı kazanıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 26-29 Eylül broşürü…

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ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 1

5 FONKSİYONLU TURBO PERVANELİ DUŞ BAŞLIĞI SETİ

Fiyat: 299 TL

2 FONKSİYONLU, ÇİFT BAŞLIKLI FONKSİYONEL ESNEK EVYE BORUSU

Fiyat: 450 TL

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ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 2

HOTWHEELS TEKLİ ARABA

Fiyat: 129 TL

SESSİZ TOP

Fiyat: 299 TL

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ŞOK CUMARTESİ KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA RAFLARA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML

Fiyat: 139 TL

DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇEŞİTLERİ 450 ML

Fiyat: 115 TL

SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇİÇEĞİ 3X50

Fiyat: 69 TL

TORKU FREMA KAKAOLU FINDIK KREMA 400 G

Fiyat: 80 TL

ÜLKER HALLEY 2’Lİ DEV PAKET 2X240 G

Fiyat: 139 TL

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