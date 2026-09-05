ŞOK KASA ARKASI İNDİRİMLERİ BUGÜN BAŞLADI! KASADA BÜYÜK FIRSAT VAR (5-8 EYLÜL)
Şok Market, hafta sonuna özel hazırladığı dev kasa arkası fırsatlarını bugün sabah itibarıyla resmen devreye soktu. Mağazalardan yapılacak 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan bu indirimli sistem, her evin en çok ihtiyaç duyduğu popüler ürünleri ödeme noktasında çok daha avantajlı fiyatlara düşürüyor. Alışveriş tutarını dolduran tüm müşterilerin doğrudan yararlanabileceği bu bütçe dostu kampanya, hafta sonu alışverişini ucuza getirmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.
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