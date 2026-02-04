  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 04-10 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Cam Kettle geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 04-10 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 04-10 Şubat 2026 indirimleri…

Sayfa 1

ALTUS CAM KETTLE 1,7 L

Fiyat: 899 TL

KİWİ ÇOK FONKSİYONLU BUHARLI TEMİZLİK MAKİNESİ

Fiyat: 2,699 TL

1 | 11
Sayfa 2

RENKLİ KULPLU BOROSİLİKAT ÇAY BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 249 TL

SAKLAMA KABI ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 50 TL

2 | 11
Sayfa 3

TOPRAK GÜVEÇ TENCERE 2500 ML

Fiyat: 129 TL

TOPRAK PORSİYONLUK GÜVEÇ 4’LÜ

Fiyat: 75 TL

3 | 11
Sayfa 4

BARBIE BEBEK 30 CM

Fiyat: 199 TL

PATİLİ DOSTLAR/VAHŞİ HAYVANLAR SERİSİ 12 CM

Fiyat: 50 TL

4 | 11