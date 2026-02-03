  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 04-10 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Turbo Fanlı Ankastre Set geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 04-10 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 04-10 Şubat 2026 indirimleri…

TURBO FANLI ANKASTRE SET SİYAH

Fiyat: 8,499 TL

PHILIPS BUHARLI ÜTÜ MOR

Fiyat: 1,999 TL

KUMSAL DERİN TENCERE 24 CM

Fiyat: 599 TL

KUMSAL KARNIYARIK TENCERESİ 26 CM

Fiyat: 599 TL

EMSAN CAM KAPAKLI ÇELİK SAHAN 18 CM

Fiyat: 649 TL

EMSAN ÇELİK ÇAYDANLIK TAKIMI

Fiyat: 1,199 TL

PAŞABAHÇE VILLAGE KARAF 1300 CC

Fiyat: 100 TL

PAŞABAHÇE BÖLMELİ TABAK

Fiyat: 109 TL

