  4. ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Arzum El Blender Seti geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 07-10 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07-10 Şubat 2026 indirimleri…

DİNARSU TEK KİŞİLİK ALEZ LASTİKLİ

Fiyat: 249 TL

DİNARSU ÇİFT KİŞİLİK ALEZ LASTİKLİ

Fiyat: 299 TL

1 | 5
BATMAN SPOR MOTOSİKLET

Fiyat: 169 TL

BATMAN FİGÜR 24 CM

Fiyat: 379 TL

2 | 5
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G

Fiyat: 190 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

ANAVARZA BAL AKILLI KAPAK 325 G

Fiyat: 199 TL

ÜLKER ALBENİ KURABİYEM 170 G

Fiyat: 59 TL

DOVE YOĞUN ONARICI ŞAMPUAN 350 ML

Fiyat: 99 TL

3 | 5
ŞOK’TAN İSTE GELSİN

TEFAL X-FORCE FLEX 13.60 ALLERGY AQUA DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 13,499 TL

ARZUM LUSSO EL BLENDER SETİ

Fiyat: 2,499 TL

4 | 5