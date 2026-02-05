  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Lenova Akıllı Saat geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 07-10 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07-10 Şubat 2026 indirimleri…

DİNARSU BUBBLE SUPERSOFT HALI 130X190 CM

Fiyat: 799 TL

BAMBU KAPAKLI KUTU BÜYÜK BOY

Fiyat: 349 TL

1 | 5
ÇEK BIRAK SPOR ARABA

Fiyat: 100 TL

BÜYÜK YARIŞ ARABASI

Fiyat: 179 TL

2 | 5
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G

Fiyat: 190 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

ANAVARZA BAL AKILLI KAPAK 325 G

Fiyat: 199 TL

ÜLKER ALBENİ KURABİYEM 170 G

Fiyat: 59 TL

DOVE YOĞUN ONARICI ŞAMPUAN 350 ML

Fiyat: 99 TL

3 | 5
ŞOK’TAN İSTE GELSİN

SAMSUNG GALAXY A17 128GB/4 A175F LTE DUAL BLACK/GRAY

Fiyat: 10,299 TL

LENOVA S2 AKILLI SAAT

Fiyat: 899 TL

4 | 5