  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 07-10 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07-10 Şubat 2026 indirimleri…

ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 1

SARAR BATTANİYE TEK KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE

Fiyat: 229 TL

SARAR BATTANİYE ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE

Fiyat: 249 TL

1 | 5
ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 2

MELİSA’NIN ARABASI

Fiyat: 199 TL

DOUBLE BLOCKS İŞ MAKİNELERİ SERİSİ

Fiyat: 249 TL

2 | 5
ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

TCHIBO GOLD SELECTION ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE EKONOMİK PAKET 150 G

Fiyat: 190 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

ANAVARZA BAL AKILLI KAPAK 325 G

Fiyat: 199 TL

ÜLKER ALBENİ KURABİYEM 170 G

Fiyat: 59 TL

DOVE YOĞUN ONARICI ŞAMPUAN 350 ML

Fiyat: 99 TL

3 | 5
ŞOK market 07-10 Şubat 2026 Cumartesi Fırsatları kataloğu! Şok’a Oyuncak geliyor! - Sayfa 4

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

HOMEND ROYALTEA 1756H PLASTİK ÇAY MAKİNESİ SİYAH

Fiyat: 1,429 TL

20W USB-C GÜÇ ADAPTÖRÜ MUVV3TU/A

Fiyat: 799 TL

4 | 5