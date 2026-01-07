  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Columbia Mont Çeşitleri geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 07-13 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07-13 Ocak 2026 indirimleri...

ALTUS MİKRODALGA FIRIN

Fiyat: 2,999 TL

ŞAMDAN TERMOSTATLI YUVARLAK FIRIN

Fiyat: 1,699 TL

MİNDERLİ DÜŞER KAPAKLI AYAKKABILIK

Fiyat: 749 TL

YER KAROSU

Fiyat: 25 TL

KADIN KADİFE PİJAMA TAKIMI LEOPAR DESENLİ

Fiyat: 349 TL

KADIN KADİFE TEK ALT LEOPAR

Fiyat: 149 TL

ÇELİK SÜTLÜK

Fiyat: 199 TL

ÇELİK SÜZGEÇ

Fiyat: 149 TL

