ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Dinarsu Peluş Halı geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 07-13 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 07-13 Ocak 2026 indirimleri...

ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Dinarsu Peluş Halı geliyor? - Sayfa 1

PİRANHA LEOPAR DESENLİ KULAKLIK

Fiyat: 399 TL

PİRANHA KABLOSUZ KULAK İÇİ KUALKLIK

Fiyat: 399 TL

ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Dinarsu Peluş Halı geliyor? - Sayfa 2

DİNARSU PELUŞ HALI 130X180 CM

Fiyat: 549 TL

DİNARSU PELUŞ HALI 80X150 CM

Fiyat: 349 TL

ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Dinarsu Peluş Halı geliyor? - Sayfa 3

ÇİFT KİŞİLİK PENYE LASTİKLİ ÇARŞAF

Fiyat: 199 TL

TEK KİŞİLİK PENYE LASTİKLİ ÇARŞAF

Fiyat: 179 TL

ŞOK market 07-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Dinarsu Peluş Halı geliyor? - Sayfa 4

PAŞABAHÇE FREZYA 3’LÜ SAKLAMA KABI 225 CC

Fiyat: 159 TL

BORCAM KAPAKLI TENCERE 1870 CC

Fiyat: 219 TL

