  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Darbeli Matkap geliyor?

ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Darbeli Matkap geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10-13 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 10-13 Ocak 2026 indirimleri...

ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Darbeli Matkap geliyor? - Sayfa 1

4’LÜ SLİM ORGANİZER SET

Fiyat: 299 TL

TAKIM ÇANTASI 16”

Fiyat: 199 TL

1 | 3
ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Darbeli Matkap geliyor? - Sayfa 2

DARBELİ MATKAP

Fiyat: 799 TL

DEKUPAJ TESTERE

Fiyat: 799 TL

2 | 3
ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Darbeli Matkap geliyor? - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

KELLOGG’S COCO POPS TOPLARI

Fiyat: 79 TL

SLEEPY ISLAK HAVLU 4X70 ADET

Fiyat: 79 TL

SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 140 TL

ÜLKER CANPARE FINDIKLI/ÇİKOLATA KREMALI 3’LÜ PAKET

Fiyat: 39 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR BEYAZ VE RENKLİLER 38 YIKAMA

Fiyat: 165 TL

3 | 3
BİM market 13 Ocak 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 13 Ocak 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Google TV geliyor!
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Google TV geliyor!
A101 10-16 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 10-16 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çocuk Karyola geliyor!
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çocuk Karyola geliyor!