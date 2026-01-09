  1. Ekonomim
  ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Oto Bakım Ürünleri geliyor?

ŞOK market 10-13 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Oto Bakım Ürünleri geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10-13 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 10-13 Ocak 2026 indirimleri...

OTO CAM SUYU 5 L

Fiyat: 94,95 TL

RADYATÖR ANTİFRİZİ 3 L

Fiyat: 144,90 TL

LEHİM HAVYA SETİ

Fiyat: 249 TL

SİLİKON TABANCASI

Fiyat: 169 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

KELLOGG’S COCO POPS TOPLARI

Fiyat: 79 TL

SLEEPY ISLAK HAVLU 4X70 ADET

Fiyat: 79 TL

SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 140 TL

ÜLKER CANPARE FINDIKLI/ÇİKOLATA KREMALI 3’LÜ PAKET

Fiyat: 39 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR BEYAZ VE RENKLİLER 38 YIKAMA

Fiyat: 165 TL

 

