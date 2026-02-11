  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 11-24 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! Şok’a Arzum Saç Düzleştirici Fırça geliyor!

ŞOK market 11-24 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! Şok’a Arzum Saç Düzleştirici Fırça geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 11-24 Şubat Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 11-24 Şubat 2026 indirimleri…

ARZUM SUPERSTAR TOUCH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ FIRÇA

Fiyat: 799 TL

ARZUM SAÇ MAŞASI

Fiyat: 899 TL

KADIN PARA PORTFÖY

Fiyat: 219 TL

KADIN EV AYAKKABISI

Fiyat: 249 TL

DERİN CAM KASE 21 CM

Fiyat: 199 TL

CAM ÇAY TABAĞI 6’LI

Fiyat: 319 TL

KURDELELİ PELÜŞ AYICIK 100 CM

Fiyat: 799 TL

PELÜŞ KALP 40 CM

Fiyat: 199 TL

