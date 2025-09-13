  1. Ekonomim
ŞOK market 13-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor?

ŞOK market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 13-16 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 13-16 Eylül 2025 indirimleri...

LUXIN ABS ORTA BOY VALİZ GOLD

Fiyat: 689 TL

 LUXIN ABS KABİN BOY VALİZ GOLD

Fiyat: 589 TL

 LUXIN ABS BÜYÜK BOY VALİZ GOLD

Fiyat: 779 TL

 3’LÜ BAVUL İÇİ ORGANİZER

Fiyat: 199 TL

1 | 2
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

 

DURU DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 85 TL

UNİ BABY BEBEK ŞAMPUANI 900 ML

Fiyat: 90 TL

PRİL SİRKE ETKİLİ SIVI BULAŞIK DETERJANI 1100 ML

Fiyat: 75 TL

ÜLKER DİDO KLASİK XXL TABLET

Fiyat: 99 TL

CİF KREM SAKURA

Fiyat: 99 TL

 

2 | 2
