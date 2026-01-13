  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 14-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete Bebek Ürünleri geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 14-20 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 14-20 Ocak 2026 indirimleri...

PANTENE ONARICI KORUYUCU/GÜÇLÜ VE PARLAK ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 625 ML

Fiyat: 159 TL

VASELINE ORIGINAL 100 ML

Fiyat: 139 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

LA VACHE QUI RIT ÜÇGEN PEYNİR 8 ADET

Fiyat: 40 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G+MAYONEZ 345 G

Fiyat: 90 TL

KAHVE DÜNYASI SICAK ÇİKOLATA/SALEPLİ İÇECEK TOZU 400 G

Fiyat: 135 TL

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ

Fiyat: 60 TL

DURU LİMON/OKYANUS FERAHLIĞI KOLONYA 400 ML

Fiyat: 79 TL

MİS YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 249 TL

MİS TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 750 G

Fiyat: 139 TL

WEE BABY KAPAKLI MAMA TABAĞI

Fiyat: 169 TL

WEE BABY MAMA KAŞIĞI 3’LÜ

Fiyat: 100 TL

