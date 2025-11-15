  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Çaydanlık geliyor!

ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Çaydanlık geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 15-18 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Çelik Çaydanlık geliyor!

HASCEVHER KULPLU ÇELİK ÇAYDANLIK

Fiyat: 799 TL

LAV 12 PARÇA ARYA ÇAY SETİ

Fiyat: 249 TL

ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Çelik Çaydanlık geliyor!

OYUNCAK KARAVAN

Fiyat: 249 TL

SÖK TAK ARABA

Fiyat: 149 TL

ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Çelik Çaydanlık geliyor!

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ARKO KREM ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 85 TL

CIF KREM ÇEŞİTLERİ 1500 ML

Fiyat: 99 TL

ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 110 TL

KOSKA HELVA SADE/KAKAOLU 350 G

Fiyat: 75 TL

PALMOLIVE SOFT ESSENCE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 99 TL

ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Çelik Çaydanlık geliyor!

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

GUESS GUGW0532L4 KADIN KOL SAATİ

Fiyat: 3,499 TL

GUESS PARKER GUGW0709G1 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 4,999 TL

