  4. ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Tencere Seti geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 15-18 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 15-18 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

HASCEVHER TENCERE SETİ 6 PARÇA

Fiyat: 1,199 TL

HASCEVHER KULPLÜ SÜTLÜK

Fiyat: 299 TL

MARVEL HAREKETLİ FİGÜR

Fiyat: 349 TL

LİSANSLI PELÜŞ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 299 TL

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ARKO KREM ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 85 TL

CIF KREM ÇEŞİTLERİ 1500 ML

Fiyat: 99 TL

ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 110 TL

KOSKA HELVA SADE/KAKAOLU 350 G

Fiyat: 75 TL

PALMOLIVE SOFT ESSENCE DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 99 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

GUESS CONNOISSEUR GUGW0265G5 ERKEK KOL SAATİ

Fiyat: 4,499 TL

GUESS COLLECTION GCZ25002L1MF KADIN KOL SAATİ ALTIN-METALİK GRİ

Fiyat: 8,499 TL

