  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 17-23 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 17-23 Eylül 2025 indirimleri...

ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

TAKIM ÇANTASI 16" 3 ORGANİZER KAPAKLI

Fiyat: 199 TL

TORNAVİDA SETİ 4+1

Fiyat: 149 TL

1 | 7
ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

GOKIDY OYUNCAK TİTREŞİMLİ ÜTÜ

Fiyat: 179 TL

BARBIE PRENSES BEBEKLER

Fiyat: 249 TL

2 | 7
ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

MİS PASTÖRİZE SÜT 1 L

Fiyat: 36,90 TL

UNO ANADOLU KÖY EKMEĞİ 600 G

Fiyat: 37,50 TL

3 | 7
ŞOK market 17-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

DALAN ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 49 TL

FAX SIVI SABUN LAVANTA 3 L

Fiyat: 89 TL

4 | 7