ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler!
ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 17 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 17 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 17 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 17 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 17 Temmuz ŞOK market indirimleri...
Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL
Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL
Spin Mop 199 TL
Tablet Mop 229 TL
Sprey Mop 279 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 49 TL
Duş Başlığı Seti 69,95 TL
Cam Mopu 219 TL
Fonksiyonel Esnek Evye Borusu 149 TL
Duş Başlığı Seti 149 TL
4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL
Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL
Yengeç Kelebek Mop 199 TL
Yer Temizlik Havlusu 85,75 TL
Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 129 TL
Penye Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 169 TL
Silikon Micro Yastık 89,95 TL
Koltuk Örtüsü 149 TL
Piknik Setse 199 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL
Anne Yanı Bebek Yastığı 259 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
İkili Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL
Bebek Yasası 39,25 TL
İkili Bebek Çorabı 39,95 TL
Mama Kaşığı 79,95 TL
Silme Mendili 44,95 TL
Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL
Geveze Telefon 399 TL
Oyun Maceram 349 TL
Tospik Oyuncak 69,95 TL
Yapışan Top Oyuncu 69,95 TL
Badminton Seti 119 TL
Masa Tenisi Seti 99,95 TL
Sevimli Kule 99,95 TL
Dart Seti 249 TL
Işıklı Paten Pembe Mavi 499 TL
Melis Balerin Bebek 399 TL