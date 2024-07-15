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ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 17 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 17 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 17 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 17 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 17 Temmuz ŞOK market indirimleri...

ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 1

Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL

Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL

Spin Mop 199 TL

Tablet Mop 229 TL

Sprey Mop 279 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 49 TL

Duş Başlığı Seti 69,95 TL

Cam Mopu 219 TL

Fonksiyonel Esnek Evye Borusu 149 TL

Duş Başlığı Seti 149 TL

4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL

Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL

Yengeç Kelebek Mop 199 TL

Yer Temizlik Havlusu 85,75 TL

Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 129 TL

Penye Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 169 TL

Silikon Micro Yastık 89,95 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

Piknik Setse 199 TL

Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL

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ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 2

Anne Yanı Bebek Yastığı 259 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

İkili Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL

Bebek Yasası 39,25 TL

İkili Bebek Çorabı 39,95 TL

Mama Kaşığı 79,95 TL 

Silme Mendili 44,95 TL

Bebek Lastikli Çarşaf 79,95 TL

Geveze Telefon 399 TL

Oyun Maceram 349 TL

Tospik Oyuncak 69,95 TL

Yapışan Top Oyuncu 69,95 TL

Badminton Seti 119 TL

Masa Tenisi Seti 99,95 TL

Sevimli Kule 99,95 TL

Dart Seti 249 TL

Işıklı Paten Pembe Mavi 499 TL

Melis Balerin Bebek 399 TL

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ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 3
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ŞOK market 17 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 4
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