ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 19-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
NESTLE SÜTÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12'Lİ
Fiyat: 110 TL
CAPPY KARIŞIK MEYVELİ İÇECEK 6X200 ML
Fiyat: 60 TL
SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML
Fiyat: 65 TL
NESCAFE BLEND 37 80 G
Fiyat: 79 TL
DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ
Fiyat: 45 TL
2 | 9