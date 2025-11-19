  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!

ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a bugün Darbeli Matkap geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 19-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

DOĞUŞ KARADENİZ EXPORT TEA 1000 G

Fiyat: 275 TL

MİS UHT VİTAMİNLİ SÜT 1 L

Fiyat: 39,90 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE SÜTÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12'Lİ

Fiyat: 110 TL

CAPPY KARIŞIK MEYVELİ İÇECEK 6X200 ML

Fiyat: 60 TL

SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML

Fiyat: 65 TL

NESCAFE BLEND 37 80 G

Fiyat: 79 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 

Fiyat: 45 TL

PİYALE HAMUR KABARTMA TOZU 15’Lİ

Fiyat: 15,90 TL

PİYALA ŞEKERLİ VANİLİN 15’Lİ

Fiyat: 15,90 TL

AQUA BAMBU DEV HAVLU

Fiyat: 55 TL

PRIL KLASİK LİMON 4 KG

Fiyat: 179 TL

