  4. ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Ev Tipi Merdiven geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 19-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 19-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

MİS TAM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 G

Fiyat: 349 TL

MİS TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ PEYNİR 600 G

Fiyat: 169 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE SÜTÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12'Lİ

Fiyat: 110 TL

CAPPY KARIŞIK MEYVELİ İÇECEK 6X200 ML

Fiyat: 60 TL

SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML

Fiyat: 65 TL

NESCAFE BLEND 37 80 G

Fiyat: 79 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 

Fiyat: 45 TL

PİYALE SADE KREM ŞANTİ

Fiyat: 27,90 TL

PİYALE PASTA KREMASI SADE

Fiyat: 24,90 TL

BİNGO MATİK BEYAZLAR RENKLİLER ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG

Fiyat: 389 TL

PEROS KLASİK YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 5 L

Fiyat: 139 TL

