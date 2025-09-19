  1. Ekonomim
ŞOK market 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 20-23 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 20-23 Eylül 2025 indirimleri...

ŞOK market 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

DEKUPAJ TESTERE

Fiyat: 749 TL

ŞARJLI BUDAMA MAKİNESİ

Fiyat: 1,990 TL

ŞARJLI HASSAS TORNVİDA SETİ

Fiyat: 699 TL

ŞOK market 20-23 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇAM/OKYANUS 100'LÜ

Fiyat: 60 TL

BİNGO SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 99 TL

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 110 TL

BEBELAC ÇOCUK DEVAM SÜTÜ ÇEŞİTLERİ 400 G

Fiyat: 210 TL

FİDE TON BALIĞI EKO 3+1 HESAPLI PAKET

Fiyat: 100 TL

