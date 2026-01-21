  1. Ekonomim
ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Duvar Tipi Isıtıcı geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 21-27 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 21-27 Ocak 2026 indirimleri…

MİS LOKUM KIVAMINDA TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1 KG

Fiyat: 195 TL

AVOYA SADE MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 39,90 TL

CONFORT GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAĞIT HAVLU 6’LI

Fiyat: 58 TL

CONFORT GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 94 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:

MURATBEY TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 189 TL

FUSE TEA KUTU KARPUZ/MANGO-ANANAS 6X330 ML

Fiyat: 139 TL

NESCAFE 3’Ü 1 ARADA SÜTLÜ KÖPÜKLÜ/SÜTLÜ KÖPÜKLÜ VE ORIGINAL  2’Sİ 1 ARADA ORIGINAL 25’Lİ

Fiyat: 149 TL

PEROS PRATİK ÇAMAŞIR KAPSÜLÜ ÇEŞİTLERİ 17’Lİ RENKLİLER/SİYAHLAR/BEYAZLAR

Fiyat: 119 TL

ELİDOR ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ 350 ML

Fiyat: 99 TL

ARZUM OLİVYA SERAMİK TABANLI ÜTÜ

Fiyat: 1,199 TL

ARZUM LUNGO 2’Sİ 1 ARADA DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 1,699 TL

