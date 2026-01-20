  1. Ekonomim
  ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor?

ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor?

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 21-27 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 21-27 Ocak 2026 indirimleri…

ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor? - Sayfa 1

DEREN ÇAY HARMAN 1000 G

Fiyat: 149 TL

ANADOLU MUTFAĞI YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 129 TL

ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor? - Sayfa 2

PEROS SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 3 L

Fiyat: 149 TL

FAİRY BULAŞIK DETERJANI 2600 ML

Fiyat: 219 TL

ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor? - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:

MURATBEY TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 189 TL

FUSE TEA KUTU KARPUZ/MANGO-ANANAS 6X330 ML

Fiyat: 139 TL

NESCAFE 3’Ü 1 ARADA SÜTLÜ KÖPÜKLÜ/SÜTLÜ KÖPÜKLÜ VE ORIGINAL  2’Sİ 1 ARADA ORIGINAL 25’Lİ

Fiyat: 149 TL

PEROS PRATİK ÇAMAŞIR KAPSÜLÜ ÇEŞİTLERİ 17’Lİ RENKLİLER/SİYAHLAR/BEYAZLAR

Fiyat: 119 TL

ELİDOR ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ 350 ML

Fiyat: 99 TL

ŞOK market 21-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Dyson Saç Kurutma Makinesi geliyor? - Sayfa 4

ALPİNA CAM ANKASTRE SET BEYAZ

Fiyat: 7,699 TL

PHILIPS 2000 SERİSİ PSG2000/20 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

Fiyat: 3,599 TL

