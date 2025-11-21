  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çocuk Açılır Koltuk geliyor!

ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çocuk Açılır Koltuk geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

PUFU PRENS VE PRENSES ÇOCUK AÇILIR KOLTUK

Fiyat: 999 TL

MİNİ İNŞAAT ARAÇLARI

Fiyat: 100 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI

Fiyat: 249 TL

PAPIA BIOCARE /INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 99 TL

PERWOLL SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 109 TL

DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM 350 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER DANKEK RULO PASTA MUZLU/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 45 TL

HAYVAN FİGÜRLÜ KUPA

Fiyat: 169 TL

KEDİ FİGÜRLÜ MASA AYNASI

Fiyat: 100 TL

