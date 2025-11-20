  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...

 HOT WHEELS BEŞKİ ARABA SETİ

Fiyat: 449 TL

BARBIE BEBEK EĞLENCELİ SAÇLAR

Fiyat: 699 TL

LİSANSLI PUZZLE 50/100 PARÇA

Fiyat: 50 TL

1 | 3
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI

Fiyat: 249 TL

PAPIA BIOCARE /INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 99 TL

PERWOLL SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L

Fiyat: 109 TL

DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM 350 ML

Fiyat: 79 TL

ÜLKER DANKEK RULO PASTA MUZLU/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 45 TL

2 | 3
KERAMİKA MAKARNA TABAĞI

Fiyat: 75 TL

PORSELEN KASE

Fiyat: 50 TL

2’Lİ YAĞLIK CAM 750 ML

Fiyat: 75 TL

3 | 3
