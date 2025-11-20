ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 22-25 Kasım 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 22-25 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu...
HOT WHEELS BEŞKİ ARABA SETİ
Fiyat: 449 TL
BARBIE BEBEK EĞLENCELİ SAÇLAR
Fiyat: 699 TL
LİSANSLI PUZZLE 50/100 PARÇA
Fiyat: 50 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI
Fiyat: 249 TL
PAPIA BIOCARE /INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ
Fiyat: 99 TL
PERWOLL SIVI BAKIM DETERJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 2 L
Fiyat: 109 TL
DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM 350 ML
Fiyat: 79 TL
ÜLKER DANKEK RULO PASTA MUZLU/ÇİKOLATALI 235 G
Fiyat: 45 TL
KERAMİKA MAKARNA TABAĞI
Fiyat: 75 TL
PORSELEN KASE
Fiyat: 50 TL
2’Lİ YAĞLIK CAM 750 ML
Fiyat: 75 TL